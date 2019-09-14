В Ярославской области пассажирский автобус "ПАЗ в субботу, 14 сентября, попал в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате аварии погибли семь человек.

20 человек пострадали. По сведениям информагентств, автобус "ПАЗ" и грузовой автомобиль столкнулись в поселке Заячий Холм.

Среди пострадавших - один ребенок. Все подробности ДТП сейчас выясняются.