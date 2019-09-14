СКР: В городе Лиски родители признались, что мучили своего ребенка. Возбуждено уголовное дело

В городе Лиски Воронежской области 29-летний мужчина и его 24-летняя жена два года издевалась над своим семилетним сыном. В отношении родителей мальчика было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования преступлений мужчины, предусмотренных по статьям "истязание, незаконное лишение свободы)", и его супруги, которая обвиняется в совершении преступлений по статьям "истязание, незаконное лишение свободы, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" они свою вину признали. По данным СКР, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мальчик изъят из семьи. Ребенок помещен в социальный приют для детей и подростков".

По версии следствия, с июня 2017 года по 03 июля 2019 года родители систематически подвергали ребенка "побоям и иным насильственным действиям, причинявшим физические и психические страдания". Кроме того, мальчика лишали свободы.