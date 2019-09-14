Московским водителям советуют не парковаться сегодня под деревьями

Московским автомобилистам рекомендуют в субботу, 14 сентября, не парковаться под деревьями и рекламными щитами. Об этом сообщает сегодня утром Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Предполагается, что в столице будет очень сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщает РИА "Новости"

Уточняется, что бабье лето закончилось и в свои права вступила осень. 14 и 15 сентября синоптики общают температуру около плюс 13 градусов по Цельсию. Москвичей и гостей столицы призывают одеваться теплее, не забывать дома зонты и быть внимательными на дорогах.