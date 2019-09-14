Эдвард Сноуден перевез из США свою возлюбленную и тайно женился

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ), два года назад перевез в Россию свою девушку Линдси Миллс и в Москве они поженились. Сноуден в 2013 году разоблачил американские спецслужбы, сообщив о том, что АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав разных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

Разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал. На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг, а потом приехал в Москву. В России он сначала получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену выдали вид на жительство.

О женитьбе на своей возлюбленной Эдвард Сноуден рассказал в интервью газете The Guardian.

По словам Сноудена, сейчас он спокойно передвигается по Москве, не скрывая свое лицо, ходит на выставки, на балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах.

По мнению Сноудена, Россия — одна из самых красивых стран в мире.