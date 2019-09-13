Руководители региона поздравили кубанцев с годовщиной образования края

В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню образования Краснодарского края. С 82-й годовщиной региона кубанцев поздравили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

На торжество были приглашены представители различных отраслей экономики и социальной сферы края, добившиеся высоких результатов в профессиональной деятельности, лидеры общественных организаций, казачество.

Губернатор Кубани поздравил и поблагодарил жителей края за вклад в увеличение благополучия региона. По словам главы края, Кубани сегодня есть чем гордиться – рекордными урожаями, ростом экономических показателей.

- Дальнейшее становление и развитие Кубани целиком зависит только от нас с вами. Ведь главный принцип нашего края – движение только вперед, при этом не отказываясь от своих корней. Надо жить на совесть, честно трудиться, чтобы Кубань стала еще более процветающей, более богатой и достигла новых высот, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

В свою очередь председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что сегодня Краснодарский край – в десятке регионов-лидеров по социально-экономическим показателям.

- Кубань – это территория с развитой экономикой. Это регион, где ударными темпами развивается промышленность, работает малый и средний бизнес. Но главное – это люди, проживающие на Кубани. Очень трудолюбивые, приветливые. Достижения Кубани – это заслуги и победы каждого ее жителя, – сказал Юрий Бурлачко.

Основой экономического развития, по словам Юрия Бурлачко, также является нормативно-правовая база, которую постоянно актуализирует и совершенствует ЗСК в тесном взаимодействии с исполнительной властью. За последние годы удалось принять ряд важных документов. Так, по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева утверждена Стратегия социально-экономического развития края до 2030 года, создан Фонд поддержки промышленности, разработана программа поддержки данной отрасли. Приняты законы по развитию животноводства, органического земледелия. В заключении спикер кубанского парламента отметил, что многое уже сделано, но немало предстоит еще сделать.

Затем руководители края вручили награды кубанцам, чьи трудовые достижения сегодня прославляют Кубань – аграриям и производственникам, работникам социальной сферы, политикам и общественным деятелям.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир Бекетов награжден медалью «Герой труда Кубани». Также в числе награжденных – депутаты ЗСК: олимпийская чемпионка, директор центра олимпийской подготовки по прыжкам на батуте Ирина Караваева и председатель правления

краснодарской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Дмитрий Лебедев.