Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка

Мотоцикл и легковой автомобиль Skoda столкнулись в пятницу, 13 сентября, вечером на пересечении улиц Чаянова и Фадеева в Тверском районе Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка мотоциклиста.

Две машины и мотоцикл столкнулись на Ленинградском проспекте, в ДТП пострадал байкер

Водитель байка пострадал, - сообщает АГН "Москва". О состоянии мотоциклиста пока информации нет, о его госпитализации неизвестно. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Два легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в среду, 11 сентября, на Ленинградском проспекте на севере Москвы. В результате ДТП пострадал байкер