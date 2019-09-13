Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка
13 сентября 2019, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Мотоцикл и легковой автомобиль Skoda столкнулись в пятницу, 13 сентября, вечером на пересечении улиц Чаянова и Фадеева в Тверском районе Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка мотоциклиста.
Водитель байка пострадал, - сообщает АГН "Москва". О состоянии мотоциклиста пока информации нет, о его госпитализации неизвестно. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Два легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в среду, 11 сентября, на Ленинградском проспекте на севере Москвы. В результате ДТП пострадал байкер