Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

Американский эксперт рассказал, как в теории Украина могла бы вторгнуться на территорию российского Крыма Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад выложили в отечественной блогосфере.

Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», неназванный им эксперт НАТО указал, что единственный возможный сценарий нападения войск Украины на полуостров – штурм с помощью воздушных и морских сил. Так как Киев не обладает сильными авиацией и флотом, ему придется заручиться поддержкой Североатлантического альянса, полагает зарубежный специалист.

Ранее сегодня сообщалось, что Александр Кузьмук, экс-министр обороны Украины, поведал об упущенном шансе отбить у России Крым в 2014 году.