Пожар вспыхнул на электроподстанции в Петербурге

В Петербурге, в пятницу, 13 сентября, возгорание произошло на электроподстанции на улице Коммуны в Красногвардейском районе. По данным 5-tv.ru, огнем охвачены трансформаторы. Пожару присвоен первый номер сложности.

На месте происшествия работают оперативные службы. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 6 единиц техники и 25 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

В социальных сетях жалуются на отсутствие электроснабжения в близлежащих к электроподстанции домах.

Здание трансформаторной подстанци №92, 2-этажное, 2-й степени огнестойкости, размером 60х25 метров. По данным МЧС, площадь пожара составляла 30 кв.метров. Пожар по №1БИС в Красногвардейском районе локализован на данный момент.