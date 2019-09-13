Синоптики: Рабочая неделя завершилась летней погодой

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что уже в выходные жителей Москвы ожидает понижение температурного фона и первые дожди.

«Рабочая неделя завершилась у нас летней погодой, температура была по-настоящему июльской, но выходные уже будут осенними. Это будет связано с тем, что такой тёплый антициклон ушёл на юго-восток, а его место в столичном регионе заняли атмосферные фронты», — отметила эксперт в эфире НСН. Она также добавила, что в ночь на субботу в Москве будет относительно тепло - 11…13 градусов.