В Петербурге в сентябре зацвели яблони, а на дачах в Ленобласти - малина и клубника
13 сентября 2019, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге в сентябре впервые зацвели яблони, а на дачах в Ленинградской области - малина и клубника. В северной столице в этом году стоит аномально теплый первый месяц осени.
Цветущие яблони заметили жители города в парке Героев пожарных в Купчино.
В Ботаническом саду Петра Великого рассказали, что второго урожая яблок ждать не стоит, - сообщается на сайте rg.ru.
Агрономы говорят, что повторное цветение не нанесет вреда деревьям и кустарникам. Оно не настолько пышное как весной, поэтому те почки, которые зацвели сейчас, не зацветут на будущий год, но это не страшно.
А вот несколькими ягодками дачники полакомиться смогут.