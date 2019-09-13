В Петербурге в сентябре зацвели яблони, а на дачах в Ленобласти - малина и клубника

В Санкт-Петербурге в сентябре впервые зацвели яблони, а на дачах в Ленинградской области - малина и клубника. В северной столице в этом году стоит аномально теплый первый месяц осени.

Цветущие яблони заметили жители города в парке Героев пожарных в Купчино.

В Ботаническом саду Петра Великого рассказали, что второго урожая яблок ждать не стоит, - сообщается на сайте rg.ru.

Агрономы говорят, что повторное цветение не нанесет вреда деревьям и кустарникам. Оно не настолько пышное как весной, поэтому те почки, которые зацвели сейчас, не зацветут на будущий год, но это не страшно.

А вот несколькими ягодками дачники полакомиться смогут.