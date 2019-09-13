В Великом Новгороде детские врачи объявили итальянскую забастовку

В Великом Новгороде врачи четырех отделений областной детской клинической больницы объявили итальянскую забастовку. Медики требуют повышения зарплаты и оплаты переработок. Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк опровергла информацию о забастовке детских врачей.

Как рассказали в независимом профсоюзе "Альянс врачей", в областной детской клинической больнице у врачей возросла нагрузка и сообщили об изношенности медицинского оборудования.

С сегодняшнего дня четвере врача будут работать только в том объеме, который предусматривают их трудовые договоры

Врачи отказались от сверхурочных работ, о чем объявили на канале Youtube "Альянс врачей".

В региональном минздраве подчеркнули, что не знают об акции медиков, а больница работает как обычно.

Пресс-служба регионального правительства уточнила, что в министерство здравоохранения не поступало уведомлений о проведении каких-либо акций в детской областной больнице, - сообщает ТАСС.