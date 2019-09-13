Завтра в Москву придут дожди и похолодание

Завтра в столичный регион придут дожди и похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 13 сентября, заявил, что такая погода задержится в Москве и области надолго.

Метеоролог отметил, что в ночное время столбики термометров не будут подниматься выше плюс 8 градусов по Цельсию. Днем температура воздуха не будет превышать плюс 15 градусов, передает ТАСС. Москвичам и гостям столицы советуют не забывать при выходе на улицу зонты.

Ранее синоптики сообщили, что бабье лето закончится в столице в пятницу, после чего в городе начнется осень с температурой воздуха ниже нормы.