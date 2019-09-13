Татьяна Голикова сообщила об увеличении размера материнского капитала в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8%, и выплата составит 466 тысячи 617 рублей. Вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая в правителтстве социальную сферу, отметила, что новая индексация маткапитала "коснется выдаваемых сертификатов и остатка средств по частично израсходованным сертификатам".



В бюджете Пенсионного фонда России на общее финансирование маткапитала предусмотрено 325 миллиардов рублей, - сообщает "Интерфакс".

В 2020 году будет первая индексация маткапитала за пять лет. В 2015 году размер выплаты был увеличен на 5,5%, (инфляция в 2014 году равнялась 11,36%).

Ранее в сентябре Голикова заявляла, что материнский капитал увеличится до 470 тысячи рублей. На данный момент размер маткапитала - 453 тысячи 26 рублей.

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось).

Право на получение материнского (семейного) капитала предоставляется только один раз.

Полная информация о маткапитале имеется на сайте Пенсионного фонда России.