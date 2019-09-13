Горячий ТОП региональных новостей: Житель Тверской области после конфликта с женщиной сжег ее сарай

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: поджог сарая в Тверской области, енот-«самоубийца» в Костроме и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Житель Тверской области после конфликта с женщиной сжег ее сарай. Мужчина рассказал, что пошел на такие меры после конфликта с женщиной. «Приняв на грудь», он зашел в хозпостройку, расположенную на приусадебном участке и поджег сено, которое находилось в помещении, а затем скрылся, сообщает Афанасий-бизнес.

В Костроме обнаружен енот-«самоубийца». Двое костромичей заметили енота в районе остановки «Привокзальная». Он семенил в сторону площади Конституции. При этом любопытный зверек лез под колёса автомобилей. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

На Камчатке пепловый выброс, зарегистрированный на Шивелуче, оказался парогазовой активностью вулкана. Согласно проведенному информационному взаимодействию с оперативными дежурными единых дежурно-диспетчерских служб, диспетчерами пожарно-спасательных подразделений, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Об этом передает Полуостров Камчатка.

В Новосибирске ребёнок попал в больницу после покусов клопами. Насекомые оккупировали несколько квартир, и справиться с ними никак не получается. Паразиты пагубно повлияли на здоровье домочадцев. У дочери хозяйки квартиры случилась аллергическая реакция с серьезными последствиями. Об этом пишет НДН.инфо.

Почти тонну запрещённых к ввозу фруктов уничтожили в Кирове. В результате обнаружено 822 кг яблок, 15 кг груш, 39 кг нектаринов без подтверждающих происхождение документов, отмечает Новый Вариант.

В Калининградской области за сутки сгорели три автомобиля. 8 сентября, в Калининградской области с разницей в 36 минут сгорели три автомобиля, как уточняет НИА Калининград.

В Ставрополе произошло ДТП с троллейбусом. В результате аварии троллейбус получил значительные повреждения. По данному факту возбуждено административное расследование, сообщает Ставропольский репортер.