Московские школьники пройдут путем боевой славы Героя Советского Союза Николая Боброва

Ученики московской школы №1429 им. Н.А. Боброва отправятся в Ленинградскую область. В рамках проекта «Путь героя» они посетят место подвига Героя Советского Союза, именем которого названа их школа – Николая Александровича Боброва, воздушного стрелка-радиста 44-ого отдельного скоростного бомбардировочного авиационного полка.

Во время Великой Отечественной войны Бобров участвовал в 67 боевых вылетах, 47 из которых произвел ночью. При заходе на цель у железнодорожной станции Лемболово Всеволжского района Ленинградской области 12 июля 1942 года его самолет получил прямое повреждение в мотор, загорелся и стал терять высоту. Экипаж в составе капитана С.М. Алешина, лейтенанта В.А. Гончарова, старшего сержанта Н.А. Боброва принял решение совершить огненный таран и направил машину на немецкую артиллеристскую батарею.

«Маршрут памяти нашего проекта включает в себя экскурсионно-познавательную программу по территории Всеволжского района Ленинградской области и пеший поход. Наши ребята – участники проекта – посетят место захоронения Николая Александровича Боброва, где на месте гибели установлена стела памяти. Там же будет проведена беседа на тему подвига летчиков, повторивших в июле 1942 года подвиг Николая Гастелло», – рассказала на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы учитель школы №1429, участник проекта «Путь героя» Екатерина Зимина.

Также школа №1429 установила контакты с музеем «Военной истории строки…» Лесновского центра образования, где московские школьники встретятся со сверстниками и поговорят о подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны. Также москвичи посетят мемориал «Лемболовская твердыня».

Проект «Путь героя» приурочен к празднованию предстоящей 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и направлен на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

«Поход – это базовый элемент проекта, но этим проект не должен заканчиваться. Нужно, чтобы все учителя, заместители директоров, ученики и их родители знали судьбу того человека, чье имя носит школа, и гордились этим осознанно», – ранее отмечал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

Всего в проекте «Путь героя» участвуют 70 столичных школ, названных в честь героев Великой Отечественной войны. В рамках проекта также проходят встречи с ветеранами, патриотические концерты, пополняются коллекции школьных музеев, а старшеклассники проводят экскурсии для учеников начальной школы.