Герман Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку», падению цен на нефть и новому кризису
13 сентября 2019, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Герман Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть. По мнению главы Сбербанка, стоимость нефти может упасть ниже 40 долларов за баррель, а для России, которая зависит от экспорта сырья это чревато серьезными последствиями.
На Московском финансовом форуме экономист сказал, что к этому приведёт снижение потребления нефти в мире и практически бесконтрольное увеличение её предложения.
«Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний», — цитирует Герман Грефа ТАСС. При снижении стоимости нефти до 40 долларов за баррель, Россия может испытать «сырьевой шок».