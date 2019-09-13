Герман Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку», падению цен на нефть и новому кризису

Герман Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть. По мнению главы Сбербанка, стоимость нефти может упасть ниже 40 долларов за баррель, а для России, которая зависит от экспорта сырья это чревато серьезными последствиями.

На Московском финансовом форуме экономист сказал, что к этому приведёт снижение потребления нефти в мире и практически бесконтрольное увеличение её предложения.

«Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний», — цитирует Герман Грефа ТАСС. При снижении стоимости нефти до 40 долларов за баррель, Россия может испытать «сырьевой шок».