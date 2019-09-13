В Кремле оценили идею Грефа о сокращении полицейских

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил мнение председателя Сбербанка Германа Грефа об увеличении зарплаты сотрудников полиции в три раза через сокращения.

Чубайс, Силуанов и Греф поспорили, как дальше развивать российскую экономику

О том, что необходимо развивать технологии, сокращать чиновников и при сокращении полицейских можно в разы поднять им зарплату, Греф высказался а Московском финансовом форуме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение главы Сбербанка об увеличении зарплаты полицейских через сокращения заслуживает внимания, - сообщает РБК.

Как отметил Песков, Греф вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в России, поэтому его точка зрения важна. Напомним, до работы в Сбербанке Греф возглавлял Минфин РФ. Песков добавил, что Греф высказывает много экспертных идей и у него есть «изрядный опыт» разной работы. В связи с этим его точка зрения принимается во внимание, отметил Песков.

«Когда я говорю про новые технологии — мы можем радикально сократить расходы бюджета. Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в 3-4 раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить», — цитирует Грефа Форбс.