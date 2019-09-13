Песков высказался по поводу продажи призером Олимпиады подаренного Путиным автомобиля

Серебряный призер Олимпиады в Сочи конькобежка Ольга Фаткулина объявила о продаже подаренного ей за результат на Играх автомобиля BWM X5. Пресс--секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продажу автомобиля Ольгой Фаткулиной, сказал, что спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать.

"Это ее машина, ее собственность. Человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит", — сказал Песков. По словам официального представителя Кремля, в администрации президента относятся к решению спортсменки нормально. Он уточнил, что никаких обременений на подаренную собственность не накладывали.

В 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Ольгу Фаткулину от участия в Олимпиадах и лишил завоеванной в Сочи медали за нарушение антидопинговых правил. В феврале 2018 года Спортивный арбитраж в Лозанне оправдал спортсменку, но на Олимпиаду в Корее ее не пригласили.

Для россиян, не попавших на Игры, в Сочи провели альтернативные соревнования, победители которых получили автомобили BWM X5. В сентябре Фаткулина объяснила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным, так она ей не пользуется.