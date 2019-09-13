Милонов опять отличился. Он назвал идиотами россиян, которые покупают места в очереди за айфонами и предложил снизить им зарплату

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "идиотами" тех, кто покупает места в очереди за новым iPhone, и призвал снижать им зарплату и повышать для них налоги.

"Идиотов, которые будут покупать место за 200 тысяч рублей в очереди за iPhone, надо публиковать и отсылать их фото их работодателям, чтобы они снижали им зарплату, а налоговая инспекция повышала им налоги", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Он добавил, что "люди с жиру бесятся" и "сорят деньгами, которых не заслуживают". При этом Милонов осудил и тех, кто публикует объявления о продаже места. "Они, как черти, авторы этих объявлений, искушают", – подчеркнул депутат, добавив, что лучше бы те, кто покупает места, отдали свои 200 тысяч рублей на благотворительность.

"Хочется побыстрее уже попробовать новинку от любимого производителя, а эти очереди из "идиотов" всю картину портят", - комментируют слова парламентария пользователи. Напомним, компания Apple на презентовала новый iPhone 11, и в Сети тут же стали появляться объявления о продаже мест в очереди за гаджетом.