Сестры-близнецы из Казани сняли на видео, как они кормят бездомного мужчину суши и возмутили общественность

Сестры-близняшки из Казани Аделя и Алина Фатхеев сняли на видео, как они кормят бездомного мужчину суши и роллами и возмутили общественность. Видео, которые девушки опубликовали в Инстаграм, просмотрели пользователи сети не только в России, но и за рубежом.

Девушкам пришлось закрыть комментарии к видео после того, как их раскритиковали фолловеры.

На видео запечатлено, как 21-летние сестры в абсолютно одинаковой одежде гуляют по улицам Казани и встречают бездомного в инвалидном кресле.

"Бедненький! Он, наверное, давно не кушал", — напару говорят девушки. Красавицы сразу через приложение по доставке еды заказали мужчине набор роллов. Накормив бездомного с помощью палочек, сестры заулыбались: "Да, бездомные котики — это, может быть, милее, но людям тоже нужна наша помощь, поддержка".

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на то, что мужчина на видео не актер, а на самом деле живет на улице.

"Эти близняшки настолько оторваны от реальности, что даже не понимают, как можно помочь бездомным", — приводит газета комментарий одного из интернет-пользователей.

Отклики на это видео опубликовали два британских издания: The Sun и Daily Mail.

"Эти близняшки настолько оторваны от реальности, что даже не понимают, как можно помочь бездомным", — считают в сети.