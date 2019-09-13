Назван средний размер пенсий россиян в 2020 году

Согласно информации Российской трехсторонней комиссии (РТК), средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих — 16,4 тысячи рублей.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании РТК привела данные по 2019 году. В текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%. Как отметила Голикова, это превысило уровень инфляции, - передает РИА Новости. По словам вице-премьера, пенсии будут индексировать и в будущем. В 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6%, а социальные пенсии — на 7%, - сообщила Голикова.

"Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров — 16,4 тысячи рублей", — указано в документе РТК.