Владимир Ефимов рассказал о росте доходов Москвы от самозанятых

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме рассказал о доходах столичного бюджета от самозанятых. Он отметил, что с января по август этого года в столице зарегистрировались 110 тысяч самозанятых.

«Это 60% от общего числа российских плательщиков налога на профессиональный доход», - подчеркнул Ефимов. Общий доход этой категории предпринимателей составил более 12,3 млрд рублей. По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова, бюджет Москвы за 8 месяцев 2019 года получил в качестве налогов от самозанятых граждан 176 млн рублей. Чаще всего как самозанятые регистрируются предприниматели, получающие доход от пассажирских перевозок, сдачи квартир в аренду, консультирования, репетиторства и рекламы.

«Ежедневно в столице регистрируются в среднем около 500 плательщиков налога на профессиональный доход», - отметил министр Правительства Москвы. Денис Тихонов подчеркнул, что более 80% зарегистрировавших раньше числились как безработные: «Теперь они имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы».

Напомним, программа по самозанятым стартовала 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. В столице плановый показатель, установленный Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», уже в два раза выше, это говорит об удобстве регистрации предпринимателей в качестве самозанятых. Статус самозанятого позволяет вести предпринимательскую деятельность и самостоятельно платить налоги с полученных доходов. 4% от дохода физического лица или 6% - от юридического. При этом ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 млн рублей.