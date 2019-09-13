Клоуны пройдут по столичным бульварам 14 сентября

На Бульварном кольце в российской столице 14 и 15 сентября состоится фестиваль циркового искусства Росгорцирка, посвященный столетию отечественного государственного цирка. Время проведения мероприятия – с 12.00 до 22.00.

Как говорится в информации, распространенной Росгосцирком, программа фестиваля разделена на разнообразные жанровые и тематические блоки, каждый из которых будет иметь своего хедлайнера. Все Бульварное кольцо превратится в грандиозную цирковую арену.

В первый день фестиваля москвичи и гости города смогут стать свидетелями «Большого циркового марафона», устроители которого предусмотрели парад клоунов по Бульварному кольцу. Марафон начнется с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

На одной из главных площадок фестиваля, в самом начале Тверского бульвара, выступит цирк «Эволюция». Свое мастерство продемонстрируют артисты, работавшие с такими знаменитыми цирками, как «Ронкалли» и «Кроне» (Германия), «д’Ивер Буглион» (Франция), «Дю Солей» (Канада), «Кни» (Швейцария) и «Мойра Орфей» (Италия). «Эволюция» представит на суд публики шоу с голографическими проекциями животных, ставшее альтернативой классическому цирку.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по цирковому искусству и тематические уроки для детей. А на интерактивных площадках маленьким посетителям покажут фокусы.