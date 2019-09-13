Школьная канализация «съела» 18 миллионов бюджетных рублей в Хабаровском крае

Из казны Хабаровского края властями было выделено 18 миллионов рублей между сельскими школами. Деньги пойдут на системы водоснабжения и канализации, а также теплые туалеты.

Средства получат школы двух районов – Верхнебуреинского и Амурского. Все работы по строительству коммуникаций будут проводиться в рамках программы «Развитие образования в Хабаровском крае».

Освоить выделенные миллионы предписано до начала 2020 года. Благодаря бюджетным деньгам школы поселков Болонь и Санболи Амурского района и села Аланап Верхнебуреинского района увидят канализацию.

В 2018 году сельским школам была выделена такая же сумма. Она пошла также на теплые туалеты и канализацию. Однако установить теплые туалеты внутри школ удалось не везде. В некоторые учреждениях были завезены модульные туалеты.