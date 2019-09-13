20-миллионный долг по зарплате погасили на заводе в Хабаровске

Сотрудники следственного помогли рабочим завода «Хабсудмаш» в поселке Горького в Хабаровске получить долгожданную зарплату. Задолженность предприятия перед сотрудниками составила 20 миллионов рублей.

О частичной невыплате зарплаты стало известно в августе 2019 года. Выплаты недополучили 172 работника Хабаровского завода судового машиностроения. Возмущенные работники обратились с заявлением в органы правопорядка.

После обращения была инициирована доследственная проверка, с коллективом завода была проведена встреча, на которой были озвучены возможности для погашения задолженности. В настоящее время предприятие погасило долг в полном объеме. Несмотря на то, что инцидент исчерпан, проверка все еще ведется.