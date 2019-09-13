Мужской пучок на голове или страсти по Ибрагимовичу

Маленький сибирский городок Сосновоборск в Красноярском крае неожиданно «прославился» на весь мир. Здесь в школе №4 учится мальчик Прохор. Парнишка увлекается футболом, играет в детской команде, его кумир - шведский футболист Златан Ибрагимович.

Летом он сделал стрижку в стиле «Ибрагимовича» и пришел в школу с пучком и обесцвеченными волосами.

Но в школе новый имидж Прохора не приняли. Более того настоятельно потребовали сменить прическу. А в случаи отказа пригрозили переводом на домашнее обучение.

Конфликт стал достоянием общественности. Пользователи из России поддержали мальчика. Они запустили флешмоб в соцсетях с хештегом #ProkhorNeedYourHelp. Заступились за Прохора известные футболисты и тренеры.

Все закончилось хорошо. Министр образования Красноярского края Светлана Маковская назвала действия работников учебного заведения неправомерными и извинилась перед родителями мальчика.

Сейчас Прохор продолжает посещать занятия в школе.

Что из себя представляет прическа, которая наделала столько шума. Это - мужской пучок. Прическа появилась несколько лет назад и сейчас находится на пике популярности. Сделать ее довольно непросто. Мужчины специально отращивают волосы именно для этой прически.

Если заглянуть в историю, то выяснится, что классический китайский или японский пучок делали мужчины еще в древние времена вплоть до 1644 года. Позже эту прическу сменила тонкая косичка, которая до сих пор появляется в фильмах про самураев. Современные пучки носят название «Top knot», что в переводе означает «узел сверху».

Существует несколько видов прически.

Самурайский или классический top knot – это прическа для длинных волос. Чтобы сделать этот пучок, нужно отрастить волосы минимум на 20 см, а это длина до плеч. Только в этом случае получится поднять все волосы и закрутить их на макушке.

Хипстерский пучок - самый модный вариант прически. В этом варианте узелок сверху на голове обязательно сочетается с выбритыми височками.

Undercut – это укороченный вариант хипстерской прически для нетерпеливых мужчин. Если не хочется ждать полного отрастания длины, то можно отпустить волосы только сверху на голове, как при мужской стрижке «под бокс». Основной упор идет на челку. При длине от 10 см уже можно завязать узелок.

Строгих правил по расположению пучка на голове нет. Его можно разместить низко на затылке, отлично смотрится мужской узелок у макушки. В разные периоды жизни Златан размещал пучок именно так.