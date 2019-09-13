За подтопленный Хабаровский край взялась санитарная комиссия

Специалисты в составе 58-ми бригад обследуют системы водоснабжения, колодцы, выгребные ямы на подтопленных территориях в Хабаровском крае. В регионе проходит масштабная дезинфекция.

Мероприятия планируется провести в 3-ти районах, на территории которых разлились вышедшие из берегов реки. Тем временем, санитарно-противоэпидемиологическая комиссия подвела предварительные итоги. По сообщению представителей комиссии, на сегодняшний день 621 дом и 41 объект соцназначения в крае все еще остаются подтопленным. Работы по дезинфекции на 100% выполнены только в одном из районов – Тугуро-Чумиканском.

В регионе действует отдельный план, по которому проводится дератизация грызунов. 11,5 тысяч объектов, включая жилые дома, уже обработаны. К домовладениям, где стоят колодцы, организован подвоз питьевой воды. В настоящее время в пунктах временного размещения остаются 59 человек.