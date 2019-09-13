В Киеве умирает директор Чернобыльской АЭС

Виктор Петрович Брюханов - бывший директор Чернобыльской АЭС. Его сын сообщил, что отец уже никого не узнаёт и удивительно, сколько он прожил с такой дозой облучения и ещё тюрьму прошёл - ни за что.



Как пишет на своей странице в Facebook тележурналист Андрей Караулов, Брюханов - "Человек, знакомством с которым я гордился всю жизнь и горжусь. Наша первая встреча состоялась в «зоне» под Ворошиловградом (Луганск) ещё при советской власти, Виктор Петрович отказывался от интервью, но он прочитал первый том моих диалогов «Вокруг Кремля», выпущенный АПН, дал согласие. КГБ, Крючков, не возражали (и Крючков, вот она - перестройка, был, кстати, заинтересован, чтобы прозвучала вся правда о чернобыльской катастрофе и о самоубийстве Легасова).



Там, в «зоне», мы провезли весь день, начальник тюрьмы освободил его от всех работ (или это был выходной, не помню), а потом я снимал Брюханова в программе «Момент истины» для РТР - негодяй Сванизде, став министром российского телевидения, уничтожил весь архив программы; он тогда нас всех разогнал, Артёма Боровика, Свету Сорокину, даже выгнал Сашку Нехорошева, своего учителя. Но полная запись у меня осталась, я всегда понимал с кем имею дело и в пятницу я расскажу все, что я знаю о Чернобыльской АЭС, кто отдал приказ проводить эти жуткие эксперименты с реактором, и о том, что сам Брюханов говорил об этой беде.



Виктор Щербицкий, кстати, первый секретарь ЦК Компартии Украины, покончил с собой именно из-за Чернобыля. Его семья не простила ему, что он взял с собой на демонстрацию внука. По личному приказу Горбачёва. Уже 27 апреля предупреждал весь мир, что нельзя выходить на улицы, рисовал зоны движения «языка» Чернобыля, а Горбачёв провёл в Киеве первомайскую демонстрацию. Сам Горбачёв ни разу не был в Чернобыле до 1989-го года. На смерть послал Бориса Щербину, Николая Рыжкова и Валерия Легасова. Но Рыжков уехал, а Борис Щербина и Валерий Легасов приняли на себя весь смертельный удар.



Мой рассказ о Чернобыле (мой, но со слов Брюханова и других очевидцев этой трагедии) в эту пятницу на портале «Караулов лайф», сразу после обеда", - пишет Андрей Караулов.



