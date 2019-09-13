В Челябинске пройдёт фестиваль «День любви к городу»
13 сентября 2019, 10:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
15 сентября в ЖК «Ньютон» в честь бабьего лета состоится открытие первой части аллеи фестивалем «День любви к городу».
Любовь к городу начинается с «фантика», который не бросили на землю, а принесли на «разделяйку». В 11:00 этот день откроет ежемесячная акция по раздельному сбору отходов, организованная жителями района. В это время уже начнут работу интерактивные площадки, а гости фестиваля смогут осваивать новое пространство аллеи на роликах, велосипеде, пешком, с книгой или сочным бургером, продумывая сценарии семейного досуга на свежем воздухе.
На протяжении дня гостей фестиваля ждет
- тест-драйв и знакомство с экомобилем и электро-велосипедом от драйвового партнера фестиваля «Планеты Авто»;
- красим дом с командой «Дан Инвест»;
- фотографируемся в фотозоне #ягоржусьлегионом и участвуем в инстаграм-розыгрыше крутого подарка;
- заглядываем в фотобудку «Росбанка»;
- погружаемся в мир профессий на площадке «Мастерславля»;
- меняем имидж на свежем воздухе у мастеров барбершопа «Chop Chop»;
- исследуем арт-маркет в уютных киосках, изготовленных для фестиваля бравой командой «Стройбаза № 1» и покупаем себе на память сувениры от молодых художников и дизайнеров;
- попытаем удачу в розыгрыше сертификата на установку базового комплекта охранной сигнализации в квартиру от охранного предприятия «Витязь»;
- участвуем в мастер-классах по созданию кашпо для сухоцветов, интерьерного венка, росписи футболки и полигональной фигуре, а еще танцуем со студией Balance;
- за нашим здоровьем бережно следит клиника «Источник».
На площадке фестиваля работает фуд-зона: кофе от «Blueberry café», выпечка от пекарен «Близкие люди» и «Ром Баба», чешское лакомство от семейного проекта «Chimney Cake», пицца на дровах от «Pizza Makers», бургеры от недавно вернувшегося в город «Ковбоя BBQ», домашнее мороженое «Plombir», «Леденцовая фабрика» и фермерский сыр от «Краснопольского сыровара».
В завершение дня под открытым небом на большом экране состоятся финальные кинопоказы из программы международного фестиваля «ECOCUP».
В программе:
12:00 Мастер-класс «Кашпо для сухоцветов» от @hygge_school и на протяжении дня мастер-класс по полигональной фигуре от @lunnii_kot (платный)
12:00 Город мастеров: Дизайнер. Рисование на аквабордах (7+)
12:30-13:00 Танцевальный пролог от студии танца Balance и запуск работы всех площадок.
12:30 Город мастеров: Сити-агроном. Озеленение, посадка растений (5+)
13:00 Город мастеров: Ветеринар. Груминг. Удаление клещей (5+)
13:30 Мастер-класс «Роспись одежды» от @lunnii_kot (платный, приноси футболку или платье)
13:30 Город мастеров: Парфюмер. Создание собственного аромата (9+)
14:00 Спортивная зона – показательные выступления дзюдоистов (Клуб дзюдо Хиноде)
14:00 Город мастеров: Ландшафтный дизайнер. Создание уникальных клумб (5+)
14:30 Мастер-класс по латине (Алексей Панов)
14:30 Город мастеров: Инкасатор. Инкасация денежных средств (5+)
15:00 Мастер-класс по брейкингу (Мартьянов Александр)
15:00-15:30 Турнир по игре в городки
15:00 Мастер-класс «Интерьерный венок» от @clover_174 (платный)
15:00 Город мастеров: Спасатель. Спасение животного с высоты (5+)
15:30 Город мастеров: Стоматолог. Гигиена. Создание собственной зубной пасты (5+)
15:30 Флешмоб, съемки общих сцен для клипа «Построим…»
16:00-17:00 Кинопоказ короткометражки детские, 5+ (www.checocup.ru)
Короткие анимационные и документальные фильмы, которые снимают взрослые — для взрослых. Но детям, возможно, посмотреть эти экологические мультфильмы гораздо важнее — о том, какова жизнь в мире из бумаги, о путешествии к облакам за водой, как меняет нашу планету пластик.
16:00 Город мастеров: Дизайнер. Рисование на аквабордах (7+)
16:30 Город мастеров: Сити-агроном. Озеленение, посадка растений (5+)
17:00 Розыгрыш приза или призов за конкурс инстаграмм #ягоржусьлегионом
17:00 Город мастеров: Ветеринар. Груминг. Удаление клещей (5+)
17:30 Фото квест про Челябинск
17:30 Город мастеров: Парфюмер. Создание собственного аромата (9+)
18:00 Чтения о Челябинске, о крае в котором живу
18:00 Город мастеров: Ландшафтный дизайнер. Создание уникальных клумб (5+)
18:30 Город мастеров: Инкасатор. Инкасация денежных средств (5+)
19:00 Город мастеров: Спасатель. Спасение животного с высоты (5+)
19:30 Город мастеров: Стоматолог. Гигиена. Создание собственной зубной пасты (5+)
19:00 Кинопоказ «Мусорные танцы», 12+ (www.checocup.ru)
68 мин. Русские субтитры. США Реж.: Эндрю Гаррисон (Andrew Garrison)
Самая необычная танцевальная постановка. Красивая и добрая история о людях, которых мы обычно не замечаем.
20:30 Кинопоказ, «Ангел Азуль», 12+ (www.checocup.ru)
74 минут. США, 2014 г. Режиссер: Марси Крават (Marcy Cravat) История британского художника и эколога Джейсона Тейлора, создающего удивительные скульптуры на дне морей, покинутых рифами.
Фестиваль организован культурным центром «Ньютон Club».
Место встречи: ЖК «Ньютон», пр. Героя России Родионова, 4 (аллея).