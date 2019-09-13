В Челябинске пройдёт фестиваль «День любви к городу»

15 сентября в ЖК «Ньютон» в честь бабьего лета состоится открытие первой части аллеи фестивалем «День любви к городу».

Любовь к городу начинается с «фантика», который не бросили на землю, а принесли на «разделяйку». В 11:00 этот день откроет ежемесячная акция по раздельному сбору отходов, организованная жителями района. В это время уже начнут работу интерактивные площадки, а гости фестиваля смогут осваивать новое пространство аллеи на роликах, велосипеде, пешком, с книгой или сочным бургером, продумывая сценарии семейного досуга на свежем воздухе.

На протяжении дня гостей фестиваля ждет

- тест-драйв и знакомство с экомобилем и электро-велосипедом от драйвового партнера фестиваля «Планеты Авто»;

- красим дом с командой «Дан Инвест»;

- фотографируемся в фотозоне #ягоржусьлегионом и участвуем в инстаграм-розыгрыше крутого подарка;

- заглядываем в фотобудку «Росбанка»;

- погружаемся в мир профессий на площадке «Мастерславля»;

- меняем имидж на свежем воздухе у мастеров барбершопа «Chop Chop»;

- исследуем арт-маркет в уютных киосках, изготовленных для фестиваля бравой командой «Стройбаза № 1» и покупаем себе на память сувениры от молодых художников и дизайнеров;

- попытаем удачу в розыгрыше сертификата на установку базового комплекта охранной сигнализации в квартиру от охранного предприятия «Витязь»;

- участвуем в мастер-классах по созданию кашпо для сухоцветов, интерьерного венка, росписи футболки и полигональной фигуре, а еще танцуем со студией Balance;

- за нашим здоровьем бережно следит клиника «Источник».

На площадке фестиваля работает фуд-зона: кофе от «Blueberry café», выпечка от пекарен «Близкие люди» и «Ром Баба», чешское лакомство от семейного проекта «Chimney Cake», пицца на дровах от «Pizza Makers», бургеры от недавно вернувшегося в город «Ковбоя BBQ», домашнее мороженое «Plombir», «Леденцовая фабрика» и фермерский сыр от «Краснопольского сыровара».

В завершение дня под открытым небом на большом экране состоятся финальные кинопоказы из программы международного фестиваля «ECOCUP».

В программе:

12:00 Мастер-класс «Кашпо для сухоцветов» от @hygge_school и на протяжении дня мастер-класс по полигональной фигуре от @lunnii_kot (платный)

12:00 Город мастеров: Дизайнер. Рисование на аквабордах (7+)

12:30-13:00 Танцевальный пролог от студии танца Balance и запуск работы всех площадок.

12:30 Город мастеров: Сити-агроном. Озеленение, посадка растений (5+)

13:00 Город мастеров: Ветеринар. Груминг. Удаление клещей (5+)

13:30 Мастер-класс «Роспись одежды» от @lunnii_kot (платный, приноси футболку или платье)

13:30 Город мастеров: Парфюмер. Создание собственного аромата (9+)

14:00 Спортивная зона – показательные выступления дзюдоистов (Клуб дзюдо Хиноде)

14:00 Город мастеров: Ландшафтный дизайнер. Создание уникальных клумб (5+)

14:30 Мастер-класс по латине (Алексей Панов)

14:30 Город мастеров: Инкасатор. Инкасация денежных средств (5+)

15:00 Мастер-класс по брейкингу (Мартьянов Александр)

15:00-15:30 Турнир по игре в городки

15:00 Мастер-класс «Интерьерный венок» от @clover_174 (платный)

15:00 Город мастеров: Спасатель. Спасение животного с высоты (5+)

15:30 Город мастеров: Стоматолог. Гигиена. Создание собственной зубной пасты (5+)

15:30 Флешмоб, съемки общих сцен для клипа «Построим…»

16:00-17:00 Кинопоказ короткометражки детские, 5+ (www.checocup.ru)

Короткие анимационные и документальные фильмы, которые снимают взрослые — для взрослых. Но детям, возможно, посмотреть эти экологические мультфильмы гораздо важнее — о том, какова жизнь в мире из бумаги, о путешествии к облакам за водой, как меняет нашу планету пластик.

16:00 Город мастеров: Дизайнер. Рисование на аквабордах (7+)

16:30 Город мастеров: Сити-агроном. Озеленение, посадка растений (5+)

17:00 Розыгрыш приза или призов за конкурс инстаграмм #ягоржусьлегионом

17:00 Город мастеров: Ветеринар. Груминг. Удаление клещей (5+)

17:30 Фото квест про Челябинск

17:30 Город мастеров: Парфюмер. Создание собственного аромата (9+)

18:00 Чтения о Челябинске, о крае в котором живу

18:00 Город мастеров: Ландшафтный дизайнер. Создание уникальных клумб (5+)

18:30 Город мастеров: Инкасатор. Инкасация денежных средств (5+)

19:00 Город мастеров: Спасатель. Спасение животного с высоты (5+)

19:30 Город мастеров: Стоматолог. Гигиена. Создание собственной зубной пасты (5+)

19:00 Кинопоказ «Мусорные танцы», 12+ (www.checocup.ru)

68 мин. Русские субтитры. США Реж.: Эндрю Гаррисон (Andrew Garrison)

Самая необычная танцевальная постановка. Красивая и добрая история о людях, которых мы обычно не замечаем.

20:30 Кинопоказ, «Ангел Азуль», 12+ (www.checocup.ru)

74 минут. США, 2014 г. Режиссер: Марси Крават (Marcy Cravat) История британского художника и эколога Джейсона Тейлора, создающего удивительные скульптуры на дне морей, покинутых рифами.

Фестиваль организован культурным центром «Ньютон Club».

Место встречи: ЖК «Ньютон», пр. Героя России Родионова, 4 (аллея).