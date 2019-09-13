Россиян ждут проблемы с Интернетом

У миллионов россиян в скором времени могут возникнуть проблемы с доступом в Интернет. Эксперты считают, что сетевой кризис начнётся в конце сентября. Причина проста – в стране практически закончились IP-адреса.

Специалисты объяснили, что уже на сегодняшний день на один IP-адрес приходится до нескольких десятков тысяч абонентов, а потому каждое подключение с нового устройства воспринимается сайтами как атака.

Выходом может стать переход на другую версию IP, передаёт РенТВ. Однако, по мнению операторов связи, этот процесс станет долгим и болезненным для многих мелких региональных Интернет-провайдеров, у которых попросту нет ни необходимых мощностей, ни средств для этого.