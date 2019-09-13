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Юные челябинцы займутся вокалом при институте музыки

13 сентября 2019, 09:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Юные челябинцы займутся вокалом при институте музыки

Школьники, обучающиеся в Детской школе вокала, вышли на новый уровень обучения вокалу. Они станут получать бесплатное музыкальное образование в Специальной детской школе искусств, открытой при Южноуральском институте музыки имени Чайковского. Это стало возможным благодаря финансированию Группы ЧТПЗ.

Ольга Стебунова, руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ, рассказала об этом начинании: «За восемь лет обучения воспитанники получат хорошую вокальную и музыкальную базу, с которой смогут поступить в средние специальные и высшие учебные заведения. Юные артисты смогут изучать творческие дисциплины и применять полученные на практике». Стоит отметить, что реализация этого проекта стала возможной благодаря инициативе попечительского совета Челябинского театра оперы и балета. Совет подписал соответствующее соглашение с министерством культуры Челябинской области.

На такое обучение уже в 2019 году перейдут десять детей в возрасте от 7 до 9 лет. Сама Детская школа вокального искусства была открыта два года назад. За прошедшее время её воспитанники приняли участие в ряде публичных выступлений, где они сумели показать то, чему они научились в стенах школы.

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