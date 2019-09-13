Два самых вероятных сценария начала ядерной войны России и США назвал академик
13 сентября 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Отечественный академик Алексей Арбатов обозначил два самых вероятных сценария начала ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.
Как отметил Арбатов, конфликт может вспыхнуть вследствие технического сбоя в системе предупреждения о ракетном нападении. Второй вероятный вариант - перерастание локального противостояния в глобальное, процитировало эксперта РИА Новости.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба РФ, назвал гипотетическое условие уничтожения Россией Польши.