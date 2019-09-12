Никас Сафронов попал в ДТП на своем автомбиле Porsche

Художник Никас Сафронов в четверг, 12 сентября, вечером попал в дорожно-транспортно происшествие на своем автомобиле Porsche по пути в подмосковную Барвиху. Никас Сафронов, по предварительным данным, не пострадал.

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

По словам художника, со своим приятелем он ехал на вечер памяти Аллы Вербер. В автомобиль Сафронова врезался водитель автомобиля KIA, который, по словам художника, отвлекся на телефон.

В результате аварии пострадал товарищ Сафронова. Он получил травму головы. Porsche художника поврежден.

Сафронов рассказал, что сотрудники ДПС приехали оперативно. Сейчас проводится разбирательство.

Fashion-директор ЦУМа Алла Вербер скоропостижно скончалась в Италии на 62-м году жизни. Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов в итальянском городе Форте-дей-Марми. Анафилактический шок у женщины спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.