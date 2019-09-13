В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным для горожан и гостей донской столицы. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев на торжественном собрании, посвященном 270-летию донской столицы.

Официально праздничные мероприятия начнутся сегодня. И будут проходить по 15-е сентября включительно. Но если вспомнить о футбольном матче, который пройдет в понедельник на «Ростов-арене», где всегда собирается не меньше 30 тысяч ростовчан, то, можно сказать, что гуляния в донской столице растянутся вообще на четыре дня. Благо и погода все это время, выражаясь по футбольному, будет за ростовчан. На берегах Дона сейчас установилась комфортная для прогулок температура +26, ясное небо, солнце. И совсем легкий ветерок.









Про город-праздник, как часто называют Ростов, можно рассказывать долго. Восхищаться его улицами, парками, скверами, достопримечательностями. Право и Левобережьем. Людьми. Событиями.

Однако есть у Ростова и еще много чего, что, возможно, скрыто от глаз приезжих, но чем, без сомнения, гордятся сами ростовчане.

Например?

Немногие, я уверен, знают, что в донской столице оказывается самые здоровые в России дети. По крайней мере об этом говорят официальные данные за прошлый год. Согласно им, Ростов занимает первое место в стране по доле детей первой и второй группы здоровья. Они составляют 87,51 % от общей численности школьников.

А еще в донской столице достаточно успешно в последние годы решают жилищные вопросы. Во всяком случае, город на Дону занимает первое место в России по доле населения, которая стояла на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилья, и в итоге получила или улучшила свое жилье в прошлом году. И, кроме того, несмотря на незначительное общее падение темпов строительства, Ростов находится на втором месте в стране по объему введенного жилья уже в нынешнем, 2019 году.

Вообще же, если сравнивать Ростов с другими региональными центрами страны, исключив, разумеется, из этого сравнительного перечня две наши столицы, реальную и «северную», то у самого крупного города Юга России есть много еще, чем гордиться.

Это, скажем, второе место по величине расходов муниципального бюджета на общее образование. В расчете на одного школьника в прошлом году оно составило 60,6 тыс. рублей. Это также второе место по доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Регулярно спортом занимается 44,8 % ростовчан. Это третье место по наименьшему количеству безработных, (3 033 человека – за I квартал 2019 года). И, наконец, это третье место по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, (677,3 единиц – за 2018 год).

Последним пунктом, как мне кажется, ростовчане гордятся особенно. К известным промышленным гигантам, таким как «Роствертол», «Ростсельмаш», «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи», «ГРУППА АГРОКОМ», «Желдорреммаш», «Эмпилс», каждый год прибавляются десятки новых производств и предприятий сферы услуг малого бизнеса. А общее количество хозяйствующих субъектов в Ростове сегодня составляет более, чем 92 тысячи.

А еще Ростов смело можно назвать городом развитого здравоохранения (оно представлено 34 муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями, из них 9 стационаров, 1 самостоятельный родильный дом и 1 клинико-диагностический центр, 22 амбулаторно-поликлинических учреждения, 1 санаторий), городом культуры и искусства (в городе действуют более 100 учреждений), городом – хороших дорог и развитой спортивной инфраструктуры.

Что касается дорог и спортсооружений, то ростовчане не скрывают, что им невероятно повезло с проведением у себя ЧМ-2018. Благодаря прежде всего этому событию в Ростове появились дороги, каких не было за всю 270-летнюю историю, и за последние 5-6 лет было построено такое количество спортобъектов, о каких несколько лет назад на Дону не могли и мечтать.

Словом, жить в южно-российском городе комфортно. И современный Ростов непрерывно прирастает новыми жилыми кварталами и благоустроенными территориями. Ведь портфель инвестиций в жилищную застройку города, как отметил губернатор на все том же торжественном собрании, превышает 168 млрд. рублей. А впереди – большая работа по направлению: умный город. Управление структурами Ростова, сообщил Василий Голубев, экономикой, социальной сферой, инженерными системами, включая ЖКХ, благоустройство, транспорт, экологию, уже в ближайшее время должно быть ориентировано на интеллектуальные технологии.

Так что же ждет ростовчан и гостей города в праздничные дни?

Бесчисленные театральные постановки, музыкальные программы, интерактивные представления, мастер-классы, развлекательные мероприятия с тематическими площадками. Причем каждая площадка будет отражать определенный исторический период от основания Ростова до наших дней, главные события города XVIII–XXI вв. (включая стачку, гражданскую и Великую Отечественную войны и др.), достижения в науке, образовании, искусстве, спорте, а также современный Ростов-на-Дону.

Что ждет еще?

Будет грандиозное авиашоу, праздник «Ростов многонациональный», конкурс «Мисс молодежь Ростова», благотворительный фестиваль «Цветное небо», установление рекорда «Самый большой каравай» в честь 90-летия Ростсельмаша, концерт коллективов городов-побратимов Ростова, открытый городской конкурс таланта и красоты «Ростовская лебедушка в парке», вокальный проект «Голос», флэшмоб из курников — из кусочков блюда сложат цифру «270», турнир бодибилдеров - «Аполлона года», парад судов в акватории Дона,

Впрочем, все мероприятия объективно не перечислить. А вот из выступлений целой армии артистов, которые приглашены на берега Дона, стоит, наверное, отметить прежде всего выступление группы «Ленинград» 13 сентября и на следующий день - Басты.

Куда же без него, ростовчанина?

Завершится же праздник в воскресенье вечером фейерверком. Ожидается, что он продлится не менее десяти минут.

Впрочем, нет… Фейерверк не станет завершением. Потому что в понедельник, как я уже писал, в 20.00 тысячи ростовчан придут на «Ростов-арену». И самый продолжительный праздник в городе-празднике будет продолжен.

Кстати, не исключено, что кроме донских болельщиков поддержать ФК «Ростов» на стадион придут также и испанцы. Представители мэрии Севильи. Они специально приехали в этом году на берега Дона, чтобы подписать соглашение о побратимских связях с Ростовом. Вместе с ними, скорее всего, стоит ждать на трибунах и руководство футбольного клуба «Реал Бетис Баломпье», которое теперь намерено сотрудничать с руководством донского клуба.