Мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре, награжден посмертно

Шестилетний Святослав Юшков из Республики Карелия, получил 90 процентов ожогов тела, пытаясь спасти своего дедушку при пожаре. Мальчика госпитализировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода, врачи боролись за жизнь ребенка, но он скончался.

Председатель СКР Александр Бастрыкин посмертно наградил мальчика ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

По данным следствия, Святослав отправился в баню вместе с дедушкой, но мужчина потерял сознание во время розжига печи. Малыш пытался вытащить деда из загоревшегося помещения на улицу, и огонь перекинулся на него.

Дедушка скончался, а Святослав с сильными ожогами спецбортом МЧС РФ был доставлен в Нижний Новгород.

Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким Святослава в связи с его смертью. Он также поблагодарил врачей и чиновников, которые принимали все возможные меры для спасения ребенка.