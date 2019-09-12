Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, собаку которого сбила машина в Томске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 16-летнего подростка, собаку которого сбил автомобиль в Томске. Инцидент получил широкий общественный резонанс. 5 июня автомобиль сбил собаку юноши . Пес погиб. Расстроенный гибелью собаки подросток несколько раз ударил по кузову внедорожника.

Сбивший щенка владелец автомобиля принес извинения за то, что задавил собаку, но все равно заявил в полицию на подростка. В полиции в отношении подростка было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Юноше может грозить до 2 лет лишения свободы.

Следственными органами СКР по Томской области инициирован вопрос о передаче из органов МВД материалов уголовного дела в отношении юноши.

В Сети размещена петиция в поддержку юноши. Она собрала более 130 тысяч подписей.

Бастрыкин поручил подчиненным тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и проверить доводы владельца машины о причиненного ему ущерба на сумму 14 тысяч рублей. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причиненного ему ущерба на сумму 14 тысяч рублей. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование школьника.