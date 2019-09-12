Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Дима Билан даст новый концерт в Самаре 29 сентября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о звонке продюсера Билана Яны Рудковской, попросившей дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт.

По словам Азарова, с главой города решили, что Билан может выступить на площади Куйбышева 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию Всемирному дню халяль. Азаров в своем Instagram написал, что он уверен, "жители примут извинения, ведь самарцы отличаются добротой и отходчивостью".

После "пьяного" концерта Билана на день города жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение этого певца.

Дима Билан в видеообращении в своем Instagram извинился перед жителями Самары.