Лучший молодой слесарь водоснабжения работает в «Краснодар Водоканале»

Десятый межрегиональный конкурс профмастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер-2019» завершился 11 сентября в Омске. В течение двух дней соревновались специалисты предприятий из Краснодара, Тюмени, Барнаула, Оренбурга, Омска, и Воронежа. В качестве приглашенных гостей выступили команды водоканала Санкт-Петербурга и ООО «РВК-центр» из Архангельска.

За десять лет в мероприятии «Росводоканала», уже ставшим традиционным, приняли участие более 1000 специалистов сферы водоснабжения и водоотведения из 18-ти регионов России и СНГ.

«Профессиональные соревнования, которые уже в десятый раз собрали лучших работников водоканалов – это отличная возможность повысить престиж рабочих профессий и социальный статус человека труда, привлечь молодежь в производственную сферу. Сегодня с уверенностью можно сказать, что конкурс «Мастер» стал неотъемлемой составляющей бренда «Росводоканала» - компании, где трудятся люди, обладающие профессиональными компетенциями на уровне лучших отраслевых стандартов», - отметил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

По итогам завершившихся состязаний «Лучшим молодым слесарем АВР на водопроводных сетях» стал Сергей Лозицкий из краснодарского водоканала. Кроме того, специалисты «Краснодар Водоканала» взяли «бронзу» в номинации: «Лучшая бригада АВР на канализационных сетях». «Лучшим электрогазосварщиком» стал воронежец Григорий Серповский. Звания «Лучший молодой слесарь АВР на канализационных сетях» удостоен Алексей Рябов из Оренбурга. Лучшей бригадой АВР на водопроводных сетях стала омская команда, а оренбуржцы взяли «золото» в номинации: «Лучшая бригада АВР на канализационных сетях».

«Мы гордимся высокими показателями, которые продемонстрировали наши специалисты на этом мероприятии, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. – Победа на конкурсе профмастерства – это признание высокого профессионализма и выдающихся человеческих качеств каждого участника. Это еще один вклад в копилку достижений коллектива краснодарского водоканала. Тем не менее, главным ежегодным победителем в этом конкурсе считаю дружеские отношения между предприятиями, входящими в группу компаний «Росводоканал», которые вместе идут к одной общей цели - укреплению и совершенствованию отрасли водопроводно-канализационного хозяйства страны».