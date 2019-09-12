Спикер ЗСК вручил награды лучшим сотрудникам миграционной службы края

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию образования подразделений по вопросам миграции системы МВД России, вручил награды лучшим сотрудникам ведомства.

Юрий Бурлачко подчеркнул особую значимость деятельности миграционной службы для Кубани в целом, а также отметил вклад каждого сотрудника в общий положительный результат.

- От вашей эффективной и слаженной работы напрямую зависит стабильная обстановка и безопасность многомиллионной и многонациональной Кубани. Ежедневно вы справляетесь с огромным объемом работы, оказываете паспортно-визовые услуги населению, оформляете документы, от которых зависит дальнейшая жизнь тех, кто прибывает к нам на временное или постоянное жительство, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК поблагодарил сотрудников подразделений по вопросам миграции за добросовестную службу и высокий профессионализм, а также пожелал новых успехов в профессиональной деятельности.

Почетную грамоту Законодательного Собрания Краснодарского края председатель кубанского парламента вручил начальнику отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Краснодару Елене Василеге, начальникам отделов по вопросам миграции Отделов МВД России по Белоглинскому, Ейскому, Тимашевскому, Щербиновскому и Красноармейскому районам: Александру Гоффу, Дмитрию Комарову, Олесе Гусар, Елене Чудновой и Екатерине Фоменко.

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Краснодарского края была награждена инспектор отделения зонального контроля организационно-методического отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю Екатерина Иванова.