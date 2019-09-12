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Руководители региона поздравили представителей миграционной службы с 300-летием

12 сентября 2019, 18:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Руководители региона поздравили представителей миграционной службы с 300-летием

Руководители региона – губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко – приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 300-летию образования подразделений по вопросам миграции системы МВД России.

На праздник в Краснодарскую филармонию имени Г.Ф. Пономаренко были приглашены лучшие сотрудники и ветераны ведомства.

Первым со знаменательной датой сотрудников миграционной службы и ветеранов поздравил начальник ГУ МВД России по краю генерал-майор полиции Владимир Андреев. Он отметил особую значимость деятельности этих подразделений и выразил благодарность руководству края за поддержку службы.

Губернатор в своем поздравлении подчеркнул, что вопросы миграционной политики являются приоритетными в работе всех органов власти, а также дал высокую оценку деятельности полиции в этой сфере.

- Все вместе мы отвечаем за стабильность в регионе. Миграционные процессы всегда максимально остро ощутимы жителями края. Ведь миграционная ситуация напрямую влияет на все сферы жизни, в том числе на развитие экономики, на стабильность рынка труда, на уровень преступности, на социальное благополучие. Вы настоящие профессионалы самого высокого уровня. Видна ваша сопричастность к тому, чтобы край был стабильным, видно ваше желание сохранить край максимально комфортным с точки зрения миграционного законодательства, – отметил Вениамин Кондратьев.

В свою очередь спикер ЗСК Юрий Бурлачко акцентировал внимание на том, что для пограничной и экономически благополучной Кубани вопросы регулирования миграционных потоков особенно актуальны.

- Мы – быстро растущий субъект страны. В край стремятся многие: как граждане Российской Федерации из других субъектов, так и мигранты из стран СНГ и дальнего зарубежья, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также спикер ЗСК отметил, что совершенствование миграционного законодательства находится в центре внимания депутатов.

- Эти вопросы рассматриваются на пленарных заседаниях кубанского парламента, на Совете Законодателей Краснодарского края, на рабочих группах комитетов ЗСК. По инициативе Главного управления министерства внутренних дел по краю нами вынесено на всеобщее обсуждение внедрение обязательной дактилоскопии для всех въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства. Эта процедура позволит решить много актуальных вопросов и тщательнее контролировать миграционные потоки. Также в ноябре текущего года планируем вынести на Совет Законодателей Российской Федерации наши предложения по повышению эффективности культурной адаптации и интеграции мигрантов, – сказал Юрий Бурлачко.

На торжественном мероприятии лучшим сотрудникам миграционной службы и ветеранам были вручены ведомственные и региональные награды. В числе

награжденных была и начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю полковник полиции Ирина Безуглова.

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