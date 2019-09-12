Служебные удостоверения и слова напутствия – молодым полицейским

Вице-спикер кубанского парламента Сергей Усенко принял участие во встрече руководства краевого ГУВД с выпускниками вузов системы Министерства внутренних дел России, прибывшими для дальнейшего прохождения службы в подразделениях полиции Краснодарского края.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления МВД России по Краснодарскому краю генерал-майор полиции Владимир Андреев, представители краевой администрации, прокуратуры, общественного совета при ГУВД, Краснодарской краевой общественной организации ветеранов правоохранительных органов.

Всего в этом году ряды полиции края пополнили 186 новобранцев, окончивших вузы системы МВД в разных уголках нашей страны. В этот раз 30 сотрудников получили из рук начальника главка служебные удостоверения.

Сергей Усенко от имени спикера ЗСК Юрия Бурлачко и депутатов поздравил офицеров с началом нового этапа в жизни.

По его словам, служебный долг обязывает сотрудников полиции всегда стоять на страже безопасности и интересов каждого человека, быть первыми там, где совершается беззаконие.

- Убежден, вы продолжите дело своих старших товарищей по борьбе с преступностью, будете следовать лучшим традициям российской полиции. Потому что для людей в погонах честь и достоинство никогда не являлись пустым словом, – сказал вице-спикер.