Сочи становится IT-центром страны

В город который ассоциируется с пляжами и туристами, а не с цифровизацией, стекаются IT-мозги страны и похоже, что высокие технологии нашли свою прописку на юге России.

Соглашение между администрацией курорта и фондом «Атом» о создании «Цифровой долины Сочи» будет подписано на площадках российского инвестфорума.

Для «Цифровой долины» это практика обыденная: в августе Сочи принимал полуфиналистов другого IT-конкурса — «Цифрового прорыва». С его участниками у сочинцев далекоидущие планы по совместному сотрудничеству.

Антон Немкин, президент «Цифровой долины Сочи»: проекты финалистов конкурса покажут на демонстрационном полигоне в Сочи. У авторов будет возможность постоянной презентации, а у руководителей регионов и ответственных за цифровую трансформацию — база лучших решений.

«Всех финалистов я приглашаю разместиться у нас на полигоне, понятно, что

много есть технических деталей — мы их готовы обсудить с каждым в отдельности. В выставочной зоне есть наш стенд, на котором можно обменяться контактами.» — обратился Антон Немкин к гостям и участникам конкурса.