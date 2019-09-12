Хлеб с необычной начинкой продали жителю Чехова

В Чехове мужчина, как обычно, притормозил по дороге на работу около сетевого магазина. Обычно он покупает себе продукты на обед в деревне Крюково. Хлеб, который приобрел покупатель, хранил в себе необычную начинку.

Пообедать мужчине так и не удалось, ведь прямо в мякише была запечатана фиолетовая губка-мочалка для мытья посуды, пишет сайт "Подмосковье сегодня". "Когда понял, что хлеб с сюрпризом, сразу повез его в магазин обратно. Сотрудники магазина посмеялись и сказали, что у них это первый подобный случай. Естественно, забрали товар и вернули деньги. Но мне, в отличие от них, было отнюдь не весело. А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка", - рассказал недовольный покупатель.