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Хлеб с необычной начинкой продали жителю Чехова

12 сентября 2019, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Хлеб с необычной начинкой продали жителю Чехова
Фото: pixabay.com

В Чехове мужчина, как обычно, притормозил по дороге на работу около сетевого магазина. Обычно он покупает себе продукты на обед в деревне Крюково. Хлеб, который приобрел покупатель, хранил в себе необычную начинку.

Пообедать мужчине так и не удалось, ведь прямо в мякише была запечатана фиолетовая губка-мочалка для мытья посуды, пишет сайт "Подмосковье сегодня". "Когда понял, что хлеб с сюрпризом, сразу повез его в магазин обратно. Сотрудники магазина посмеялись и сказали, что у них это первый подобный случай. Естественно, забрали товар и вернули деньги. Но мне, в отличие от них, было отнюдь не весело. А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка", - рассказал недовольный покупатель.

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