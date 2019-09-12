Как нигериец в Уфе из студента превратился в насильника

История об изнасиловании башкирской проститутки нигерийским студентом уже наделала много шума на российском телевидении и в сети. Недавно состоялось очередное заседание суда по этому делу.



Суд склоняется к тому, чтобы наказать гражданина Нигерии за изнасилование. Проблема началась ещё в прошлом году. Студент вызвал жрицу любви к себе домой. Ввиду того, что она оказалась старше, чем было заявлено в предложении, парень отказался от её услуг. Взамен она попросила компенсацию на такси и потраченное время. Она взяла 500 долларов и ушла. Парень решил найти её и вернуть свои деньги. Когда он встретился с ней вновь, женщина не смогла набрать необходимую сумму и предложила парню восполнить потери «натуральными услугами». Студент решил воспользоваться этим и заснял процесс «любви» на телефон.



Помимо этого парень забрал с собой смартфоны, принадлежавшие женщине в качестве залога. Следствие, опасаясь побега иностранного гражданина, поместило его в изолятор. Несколько лет назад за решётку уже угодил другой мужчина, который воспользовался эскорт-услугами известной женщины из Уфы.



Адвокат указал следствию на множество ошибок при оформлении дела, а также при задержании иностранного гражданина. Сама жрица любви является известной «участницей» скандальных шоу. Она не прочь попиариться. Однако суд не учитывает данные факты. Видимо, искателю платной любви грозит уголовный срок. Его пример - другим наука. Недаром в Европе прежде чем заняться сексом партнеры пишут взаимное добровольное согласие. На всякий случай.



