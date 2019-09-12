"Кубышка": У меня нет чужого контента, поэтому мой канал так популярен

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с автором канала "КУБЫШКА".

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

Я достаточно давно занимаюсь инвестированием в фондовые рынки, преимущественно в США. И все мои друзья очень часто обращались ко мне за комментариями относительно тех или иных идей на рынке. Чтобы каждому не рассказывать я решил создать канал, на котором стал писать свои идеи, а мои друзья копировать их зарабатывать. Идея названия пришла быстро. КУБЫШКА - это такой горшочек в котором откладывают все самое ценное, все свои накопления.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Канал уникален тем, что я пишу только то, что делаю сам на рынке, и главное я описываю все подробно до самых мелочей. У меня нет чужого контента. Поэтому мой канал так популярен. И знаете тема финансов она на сегодня очень востребована, учитывая всем известные изменения в пенсионной реформе. Люди стали задумываться потом, что сами создать свои накопления и не надеяться на государство.

-В чем ваша история успеха?

Моя история не уникальная, сразу после института я устроился работать и скопил первые 100 тыс. руб я их стал инвестировать. Это было 20 лет назад. С тех пор я сменил много рабочих мест, бизнесов, но неизменно оставалось одно правило. Я с каждого прихода ежемесячно инвестировал. И у меня за эти годы уже сложилась стратегия, которая позволяет мне зарабатывать на инвестировании более 10% годовых в долларах ежегодно вот уже последние 10 лет.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Долгое время канал был хобби, просто не понимал как я могу его монетизировать, но сами участники подсказали идею проводить обучающие марафоны, на которых я рассказываю как нужно правильно инвестировать и копить состояние. Бизнесом это конечно не назовёшь, но уже какая то прибыль с канала идет.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Покажется странным, но над каналом я работаю один. Учитывая что я пишу только авторские инвест идеи я не понимаю как я могу доверить это кому то еще. Времени и сил это конечно много отнимает, но я вижу результат и мне это нравится.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Планы к меня такие: продолжать вести канал с моей авторской аналитткой и инвест идеями, обучать людей, а для тех у кого нет времени обучаться хочу предложить услугу финансового консультирования и составление персональных инвестиционных планов под ключ. Другими словами услуга персонального финансового консультанта. Эта услуга очень популярна в США да и у нас в России немало людей хотели бы грамотно управлять своими деньгами. Для этого я должен получить специальные лицензии, над чем сейчас и работаю.