В полиции чудесным образом потеряли 14 томов дела «вора в законе №1»

Загадочное исчезновение во время ремонта в отделе столичной полиции. 14 томов уголовного дела вора в законе главного вора России Захара Калашова по прозвищу Шакро Молодой канули в лету.

«Предоставить документы „на Шакро“ не могут в связи с утратой их во время капитального ремонта здания отдела МВД по Таганскому району Москвы», — передает информационное агентство Росбалт.

Восстанавливать утраченные документы сотрудники полиции даже не собирались. Однако Прокуратура Москвы обязала следственный отдел «реанимировать» все данные из 14 утраченных томов. А также началась доследственная проверка, которая може быть даст ответ на вопрос, куда же все-таки делась огромная кипа бумаг.