Путь в Китай снова откроется на Амуре

Уровень Амура у Хабаровска снизился до отметки 579 сантиметров. При снижении уровня воды еще на 10 сантиметров, речники смогут возобновить навигацию по крупнейшей реке региона.

В «Амурских пассажирских перевозках» сообщили, что работа на маршруте «Парус» будет восстановлена 14 сентября. По этому маршруту уже прошел технический рейс. Если уровень воды в Амуре продолжит снижаться такими же темпами, то международный маршрут Хабаровск – Фуюань также сможет открыться 14 сентября.

Работу международные ре6йсы на Амуре прекратили 10 августа. Вот уже месяц добраться в Поднебесную по реке из Хабаровска нельзя. Более того, входящие в состав пункта пропуска «Хабаровск» дебаркадеры были отбуксированы на Большой Уссурийский остров.