Драку рабочих в заводской столовой в Амурской области записали на видео

Драку нескольких рабочих в столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) записали на видео. В столовую вызвали полицию. Задержаны восемь человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

По данным пресс-службы ГПЗ, драка произошла в столовой во время обеденного перерыва. Спор между двумя рабочими перерос в потасовку", — сообщает "Амур.инфо" .

Судя по видеозаписи, в драке участвовали более десяти человек. Мужчины не только дрались, но и кидали друг в друга стульями. Несколько рабочих пытались разнимать драчунов. Часть сотрудников стояли в стороне и наблюдали за потасовкой.