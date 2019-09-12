Москвичка пожаловалась в Роспотребнадзор на выставку. Она утверждает, что ее муж впал в гипнотический транс от одной из картин

Москвичка написала заявление в Роспотребнадзор на выставку "Калейдоскоп". Она утверждает, что там ее муж впала в гипнотический транс.

Женщина сообщила, что ее супруг решил приобщиться к искусству и позвал ее с собой на культурное мероприятие. Но дама заболела, и благоверный отправился на выставку в одиночестве и пропал. Он не выходил на связь несколько часов. И нет, мужик не банально решил сходить налево. Через 8 часом обеспокоенная супруга обнаружила его стоящим возле одной из картин все на той же выставке.

Его мозг оказался легко подвержен гипнозу и зафиксировался на один из экспонатов с переливающимися цветами. Несколько часов, не отрываясь, мужчина смотрел на него. Почему-то такое поведение не привлекло никакого внимания работников галереи, не понятно.

Женщина забрала возлюбленного домой , а сама позже написала заявление в Роспотребнадзор, сообщает telegram-канал «Вaza».