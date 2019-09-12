Строители не хотят возводить мост на трассе Хабаровск – Владивосток

Мостовой переход на трассе между столицами двух краев – Хабаровского и Приморского – поручил построить врио губернатора Андрей Тарасенко в 2017 году. Сдача объекта планировалась на 2020 год, но к строительству до сих пор не приступили.

Дело в том, что проект так и не нашел подрядчиков. Во второй раз департамент транспорта и дорожного хозяйства объявляет электронный аукцион, но заявок так и не поступило.

На протяжение последних четырех лет мост между селами Губерново и Новостройка в Пожарском районе Приморья находится в аварийном состоянии. Два года назад Андрей Тарасенко подписал постановление, в котором обязал транспортный департамент построить новый мост на автодороге Хабаровск – Владивосток – Губерово. Длина планируемого моста составила 0,6 км, стоимость – 189 миллионов рублей. 30 ноября 2020 года мост должен был быть введен в эксплуатацию.

Но на данный момент ни один из подрядчиков не взялся за объект. К тому же, объемы финансирования сократились до 157 миллионов.